Etiketo ekspertai įspėja: šių dovanų geriau vengti

2025-12-16 05:00 kauno.diena.lt inf.

Šventės reikalauja kruopščiai parinkti dovanas artimiesiems, kolegoms ir draugams. Dovanų teikimo etiketas gali būti ne pats svarbiausias dalykas, tačiau netyčia įžeisti ką nors geranoriška dovana – paskutinis dalykas, kurio norisi, rašo Martha Stewart.

Kalėdų dovanos
Kalėdų dovanos / pexels.com nuotr.

Todėl, siekiant išvengti nusivylimo, leidinys pataria nedovanoti tam tikrų netinkamų dovanų.

1. Savęs tobulinimui skirtos dovanos

Jei žmogus pats aiškiai to neprašė, savęs tobulinimui skirtos dovanos gali netyčia įžeisti. Leidinys priduria, kad tokios dovanos gali būti bet kas – nuo knygos apie pykčio valdymą iki dantų balinimo juostelių.

Vietoj to rekomenduojama rinktis pėdų masažuoklį, dovanų čekį SPA centre arba gražų naują planuoklį ir kokybiškus rašiklius.

2. Paskutinės minutės dovanos

Jei tai daiktas, kurį akivaizdžiai įsigijote artimiausioje parduotuvėje pakeliui į vakarėlį, gavėjas greičiausiai tai supras.

Straipsnyje pažymima, kad kartais pritrūksta laiko arba tiesiog pamirštame apie dovaną. Tokiu atveju geras sprendimas – paprasta atvirutė su nuoširdžia žinute ir dovanų kortelė.

3. Akivaizdžiai naudoti daiktai

Daugeliui patinka kruopščiai atrinkti dėvėtų drabužių parduotuvėse pirkti ar vintažiniai daiktai, kurie buvo išvalyti ir paruošti dovanojimui. Tačiau akivaizdžiai naudotas daiktas gali sukelti gavėjui diskomfortą.

Etiketo ekspertė Augustas Abbottas pataria, kad jei daiktas yra ypatingas, pavyzdžiui, šeimos relikvija, būtina pridėti jo istoriją ir paaiškinti sentimentalią vertę.

Jei daiktas yra vintažinis arba pirktas dėvėtų drabužių parduotuvėje, reikėtų įsitikinti, kad jis švarus ir tvarkingas. Taip pat galima pridėti vieną ar du teminius daiktus, kad dovana atrodytų labiau apgalvota.

4. Pernelyg asmeninės dovanos

Tai dovanos, kurios paliečia labai asmenines sritis – sveikatą, tapatybę, santykius ar gyvenimo aplinkybes. Net jei jos dovanojamos su gerais ketinimais, tokios dovanos gali būti suvokiamos kaip įkyrios, o ne rūpestingos. Tai gali būti asmeninės higienos priemonės, medicininiai tyrimai, apatiniai drabužiai ir panašiai.

Geriau rinktis dovanas, kurios teikia jaukumo ar džiaugsmo. Leidinys siūlo dovanoti šiltą antklodę, mėgstamo žanro knygą ar naują patirtį, kuria būtų galima mėgautis kartu.

5. Augintiniai ar kiti gyvi padarai

Jei dovana yra gyvas, kvėpuojantis padaras – šuo, katė, triušis ar žuvis – jos geriau nedovanoti. Vienintelė išimtis taikoma tuomet, jei dėl tokios dovanos iš anksto aiškiai susitarta su gavėju.

Straipsnyje pabrėžiama, kad augintiniai reiškia kasdienius įsipareigojimus, ilgalaikę atsakomybę ir finansines išlaidas, kurios gali tęstis daugelį metų. Jei žinote, kad žmogus myli gyvūnus, vietoj to galima padovanoti apsilankymą gyvūnų kavinėje, ūkyje ar su gyvūnais susijusį meno kūrinį.

6. Nenuoširdžios dovanos

Vienas dalykas – gauti dovaną, kuri labiau patiktų kitam, ir nuspręsti ją perduoti toliau. Tačiau dovanos, kuri jums patiems nepatinka ir kurią norite tiesiog „prastumti“, perdavimas gavėjui dažniausiai nelieka nepastebėtas.

