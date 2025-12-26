Gyventojams po švenčių tenka skaičiuoti kiekvieną eurą

Štai vilnietė Margarita teigė, kad dovanos, vaišės, dekoracijos ir šventiniai susibūrimai dažnai pareikalauja daugiau pinigų nei buvo planuota.
„Kiekvienais metais stengiamės daug neišlaidauti, bet visgi išleidžiame daug“, – dalijosi ji.
Nors moteris stengiasi planuoti biudžetą, tačiau prieš Kalėdas būna didelė pagunda išleisti daugiau.
„Kai yra mažas vaikas, reikia pasirūpinti dovanomis nuo tėvų, nuo senelių. Tad daug perkame: tėvams, sesėms, broliams“, – pasakojo Margarita.
Anot prekybos centrų, pirkėjų srautas pradeda augti jau lapkritį, o gruodį pasiekia piką.
„Tipiškai gruodį srautai išauga apie 20 proc. Apyvartos nuo skirtingų kategorijų priklauso, tačiau turime apie 40 proc. augimą“, – tvirtino „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Tiesa, gyventojai dažnai perka ne tik maisto produktus šventiniam stalui, bet ir brangias dovanas bei buitinę techniką. Tai reikšmingai padidina išlaidas.
„Šiais metais, sakyčiau, kad lietuviai geriau ruošėsi šventėms“, – neslėpė P. Pocius.
„Kokius 300 eurų tikrai išleidžiu“, – teigė pakalbinta vilnietė.
„Šį kartą apie 1 tūkst. maždaug išėjo“, – sakė pašnekovė.
Finansų specialistė atskleidė, kad neapgalvotos išlaidos šventiniu laikotarpiu dažnai turi ir vėlesnių ilgalaikių pasekmių.
„Kalėdiniu laikotarpiu, kai yra daug emocijų, negailime pinigų. Be to, mažiau galvojame apie tai, kas bus, nes norime džiaugtis čia ir dabar“, – tikino SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.
Negana to, žmonės taip pat pasiduoda reklamoms.
„Patys prekybininkai turi didžiulį tikslą – kalėdiniu laikotarpiu sugeneruoti kuo daugiau pajamų, kad galėtų gyventi ateinantį laikotarpį. Tai reklamos tikrai nepadeda žmonėms sutaupyti“, – komentavo specialistė.
Kai kuriems sausis tampa mėnesiu, kai tenka skaičiuoti kiekvieną eurą. Dalis žmonių net priversti atsisakyti kai kurių pirkinių, kiti – ieško būdų, kaip sutaupyti kasdienėms išlaidoms.
„Jei išleidau per daug pinigų, man reikia atstatyti balansą. Vadinasi, mano sausis, vasaris, galbūt net ir kovas turėtų būti labiau kontroliuojami mėnesiai“, – aiškino S. Strockytė-Varnė.
Teigiama, kad lengviausias būdas tai padaryti – sudaryti pirkinių sąrašą ir laikytis jo.
Tiesa, išlaidauja per šventes ne visi. Štai prekybos centre pakalbintas Eugenijus sakė, kad jam svarbiausia yra smagus laikas su šeima.
„Šeimoje traukiame burtus ir vieni kitiems dovanojame“, – kalbėjo jis.
Tačiau vyras pripažino, kad dovanas šeima renkasi taupiai.
„Nesistengiame daug išleisti, tiek, kiek leidžia galimybės“, – dalijosi pašnekovas.
„Penktadalis gyventojų, pagal apklausas, kaupia tokioms išlaidoms visus metus. Jei 2022 metais vos 14 proc. kaupė, dabar turime jau 20 proc. tokių žmonių“, – pasakojo asmeninių finansų ekspertė.
Nemalonią finansinę padėtį po Naujųjų metų palengvintų suma, kurią žmogus kalėdinėms dovanoms atsidėtų kiekvieną mėnesį.
