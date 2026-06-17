Lietuviai rūko mažiau: padėjo draudimai ar perspėjimai?

Vis dėlto populiarėjančios elektroninės cigaretės kelia daug didesnį nerimą. Prieš dvejus metus Lietuvoje buvo įkurta Nacionalinė metimo rūkyti linija. Pasak iniciatorių, apie jos veiksmingumą kol kas daryti išvadų nereikia, nes tokia pagalbos forma dar per trumpai egzistuoja.
Šiek tiek skaičių
Valstybės duomenų agentūra pranešė, kad pernai legalaus tabako vartojimas vienam vyresniam nei penkiolikos metų gyventojui per metus sumažėjo 4,6 proc. Kitaip tariant, 2025 m. vidutiniškai vienas rūkalius surūkė 1 123 cigaretes arba 56 standartinius cigarečių pakelius, arba – po tris cigaretes per dieną.
Skaičiuojama, kad tradicinių cigarečių pardavimai sudarė 81,4 proc. visų parduodamų tabako ir su tabaku susijusių gaminių pardavimų.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) interneto svetainėje rašoma, kad naujausi tyrimai rodo, jog tradicinių cigarečių jaunimas rūko mažiau, tačiau sparčiai auga elektroninių cigarečių vartojimas.
Skaičiuojama, kad net trečdalis mokinių, nesulaukusių trylikos metų, yra išbandę elektronines cigaretes. Ekspertų nuomone, gąsdinimai ir trumpalaikės akcijos jaunimo neveikia – problemai spręsti reikalingos ilgalaikės ir pozityvios prevencinės priemonės.
Mokinių situacija
ESPAD (didžiausias tarptautinis Euorpos mokyklų tyrimas) 2024 m. tyrimo duomenimis, tabako cigarečių vartojimas tarp jaunimo per dešimtmetį sumažėjo 80 proc. – iki 33,6 proc. Bent kartą per mėnesį tabako gaminius rūko apie 10 proc. mokinių. Tačiau nerimą kelia išaugęs elektronines cigaretes rūkančiųjų skaičius.
„Esame antri Europoje pagal anksti (dar nesulaukus trylikos) bandančiųjų elektronines cigaretes skaičių, kuris siekia net 31 proc. mokinių“, – sako Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Ūminių apsinuodijimų skyriaus gydytoja Gabija Mikulevičienė.
Pasak gydytojos, prevencinės priemonės turi apimti visą socialinę aplinką.
„Kaip ir psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos atveju, čia galioja tie patys principai – priemonės turi būti nukreiptos teigiama kryptimi, svarbu skatinti socialinius įgūdžius: kaip atsispirti draugų spaudimui, kaip būti pripažintam, kaip pasakyti „ne“, kaip išsiskirti iš minios. Gąsdinimai neveikia, nes jaunimas dėl amžiaus tarpsnio ypatumų sunkiai pritaiko sau ilgalaikius padarinius, ypač tuos, kurie gali išryškėti tik po dvidešimties metų. Vienadienės akcijos ar vienkartiniai problemos pristatymai irgi neveikia. Veiksmingos ir riziką mažinančios valstybinės priemonės – eliminuoti kvapiąsias medžiagas, mažinti spalvų ir dizaino patrauklumą, didinti amžiaus cenzą, riboti nikotino kiekį ir tabako gaminių reklamą“, – teigė ji.
Gąsdinimai neveikia, nes jaunimas dėl amžiaus tarpsnio ypatumų sunkiai pritaiko sau ilgalaikius padarinius, ypač tuos, kurie gali išryškėti tik po dvidešimties metų. Vienadienės akcijos ar vienkartiniai problemos pristatymai irgi neveikia.
Pagalba telefonu
Nacionalinė metimo rūkyti linija buvo įkurta 2024 m. vasario pradžioje. Paskambinę numeriu 1819, galite gauti pagalbos ir patarimų, kaip mesti rūkyti, o visa informacija skelbiama interneto svetainėje nerukysiu.lt.
„Nors linija buvo įkurta prieš dvejus metus, pats įkūrimo procesas truko gerokai ilgiau. Prieš pradedant veiklą buvo atlikta išsami Lietuvos rinkos analizė, vertinama, ar tokio pobūdžio paslauga būtų reikalinga ir tinkama mūsų šaliai, taip pat ar ji galėtų būti efektyviai pritaikyta prie Lietuvos gyventojų poreikių. Tik įvertinus šiuos aspektus buvo priimtas sprendimas ją steigti“, – pasakojo NTAKD Prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Motūzaitė.
Pasak jos, pagrindinė linijos idėja – suteikti žmonėms lengvai prieinamą, profesionalią ir nemokamą pagalbą metant rūkyti. Taip pat siekiama didinti metimo rūkyti pagalbos paslaugų įvairovę ir prieinamumą Lietuvoje bei prisidėti prie sveikesnės visuomenės kūrimo.
Paklausta, ar pasiteisino linijos idėja, pašnekovė svarstė: „Linija veikia dar palyginti neilgai, tačiau šiuo metu svarbiausia yra užtikrinti paslaugos prieinamumą ir informuoti visuomenę apie galimybę gauti profesionalią pagalbą metant rūkyti.“
Specialistė taip pat patvirtino, kad šiuo metu skambučių į Nacionalinę metimo rūkyti liniją nėra labai daug: jų skaičius yra mažesnis, nei buvo tikėtasi prieš startuojant paslaugai.
„Tai siejame su tuo, kad paslauga dar gana nauja ir visuomenei reikia daugiau laiko apie ją sužinoti“, – pridūrė E. Motūzaitė.
Vis dėlto ji pasidžiaugė, kad Lietuvoje reikšmingai išsiplėtė metimo rūkyti pagalbos paslaugų prieinamumas.
„Norintys mesti rūkyti pagalbą gali gauti ne tik per nacionalinę liniją, bet ir savo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, psichikos sveikatos centruose, Respublikiniame priklausomybių ligų centre. Taip užtikrinamas platesnis ir lengviau pasiekiamas pagalbos tinklas visoje Lietuvoje“, – reziumavo pašnekovė.
Motyvacinis turinys
Puslapyje nerukysiu.lt pateikiama daug informacijos apie rūkymo daromą žalą. Čia galima rasti ir skaičiuoklę, kuri padeda suskaičiuoti, kiek galima sutaupyti metus rūkyti: jeigu per dieną surūkote vidutiniškai dvidešimt cigarečių, kurių pakelis kainuoja 6 eurus, tai metę rūkyti per metus sutaupytumėte daugiau kaip 2 tūkstančius eurų.
Dar vienoje skiltyje skelbiama apie nikotino žalą sveikatai. Apsilankę svetainėje nerukysiu.lt rūkaliai gali rasti tokią informaciją: tabako dūmuose randama daugiau kaip 4 tūkst. cheminių junginių, iš kurių net keli šimtai laikomi kenksmingais sveikatai, o daugiau nei 70 iš jų yra patvirtinti kancerogenais, kurie sukelia vėžį ar skatina jo vystymąsi. Kancerogenai patenka į organizmą su dervomis ir labiausiai pakenkia lūpų, burnos ertmės, gerklų, bronchų gleivinei, todėl ilgalaikis rūkymas lemia ryklės, gerklų, stemplės, plaučių, o taip pat ir skrandžio, kasos, kepenų ir šlapimo pūslės vėžio atsiradimą. Dervos yra pavojingiausios cigarečių cheminės medžiagos. Jos nusėda kvėpavimo takuose ir ilgainiui gali sukelti vėžį ir plaučių ligas. Be to, jos silpnina imuninę sistemą.
„Nėra nežalingo rūkymo būdo, todėl net ir pakeitęs įprastas tabako cigaretes cigaru, pypke, kaljanu, kaitinamojo tabako gaminiu ar elektronine cigarete, neišvengsi su rūkymu susijusios rizikos sveikatai“, – rašoma svetainėje.
Pateikiama ir daugiau gąsdinančios informacijos: 75 proc. visų kvėpavimo sistemos ligų siejama su rūkymu, dėl rūkymo sumažėja moterų ir vyrų vaisingumas, kenčia oda, dantys, akys.
Nemažai dėmesio platformoje nerukysiu.lt skiriama elektroninėms cigaretėms, kurias ilgą laiką rūkaliai laikė mažesniu blogiu nei tradicinės cigaretės. Tačiau, kaip įrodė moksliniai tyrimai, elektroninės cigaretės kenkia sveikatai, sukelia priklausomybę ir tikrai nėra pagalba norintiems mesti rūkyti tradicines ciagretes.
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Daugiau informacijos – nerukysiu.lt
Pagalbos linija – 1819
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