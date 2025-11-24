Klaipėdoje surengtas jau tradiciniu renginiu tampantis karate kiokušin technikos seminaras

Savo patirtimi apie Kata technikos demonstravimo subtilybes dalijosi vieni geriausių Europoje bei pasaulyje Kata meistrų: šveicarė Carla Gallati – keturiskart Europos čempionė bei Tokijo turnyro nugalėtoja; šveicaras Ciril Bächli – Europos čempionas; Lietuvos kata rinktinės treneris Valius Rudys – išugdęs ne vieną čempionatų prizininką, Raimundas Paškauskas – penkiolika kartų Lietuvos čempionatų nugalėtojas bei dukart Europos čempionas; bei KWU pasaulio čempionė ir daugkartinė Lietuvos, Europos čempionatų prizininkė Diana Mačiūtė. Visi instruktoriai dosniai dalijosi per daugelį metų sukauptu čempionišku žinių bagažu.
Pirmąją stovyklos dieną buvo organizuojamos kata varžybos, kuriose galėjo dalyvauti įvairaus amžiaus bei patirties sportininkai. Kiekvienas jų turnyre turėjo galimybę varžovams bei teisėjams pademonstruoti kata techniką savo amžiaus bei patirties kategorijose – atlikti kata demonstravimo rungtį mažiausiai tris–keturis kartus bei iškovoti prizines vietas. Prieš varžybas kiekvienas dalyvis turėjo progą išbandyti čempionišką varžybinį apšilimą, kurį vedė kata meistrai Carla Gallati ir Ciril Bachli.
Antrąją stovyklos dieną vyko mokomosios kata treniruotės, kurias vedė tituluoti kata meistrai iš Lietuvos ir Šveicarijos: su stovyklos dalyviais buvo kruopščiai analizuojama kata atlikimo technika, atskiri jos elementai, ritmas, koncentracija ir kita atlikimo specifika. Ši stovykla suvienijo daugelį Lietuvos sportininkų, kurių tikslas buvo įgyti kuo daugiau varžybinės patirties, tobulinti savo žinias, techniką bei įgūdžius.
„Didelis ačiū visiems dalyviams bei mūsų stovyklos instruktoriams. Ypatinga padėka „Shodan“ treneriams ir organizacinei komandai – jūsų įdėtas laikas, pastangos ir atsidavimas leido sukurti aukščiausio lygio renginį. Kata rungtis sparčiai populiarėja ir auga – šiemet sulaukėme net 100 dalyvių daugiau nei pernai! Ačiū, kad buvote kartu – ir iki susitikimo kitais metais!“ – džiaugėsi karatė mokyklos vadovas L. Kubilius.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
