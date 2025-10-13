Klaipėdiečių kraitėje – septyni medaliai

Dėl didelio dalyvių skaičiaus, bei dviejų rungčių (kata – technikos demonstravimas ir kumite kontaktinės kovos) varžybos truko ilgiau nei 12 val., o vienoje kategorijoje rungėsi net iki 30 sportininkų.
U18 amžiaus grupėje, kata (technikos demonstravimo) rungtyje, bronzos medalį iškovojo Emilijus Stoncelis. Pirmoje kovoje nugalėjo lenką, antroje rumuną, tačiau pusfinalio kovoje nusileido šių metų Europos kata čempionui.
U16 amžiaus grupėje kumite rungties čempionu tapo Kristupas Tirkšliūnas, kuris pelnydamas taškus abi kovas užtikrintai laimėjo prieš varžovus iš Rumunijos ir Lenkijos.
U14 amžiaus grupėje kumite rungties čempione tapo Goda Ruokytė, kuri taškais nugalėjo dvi varžoves iš Rumunijos bei vieną iš Bulgarijos.
U14 amžiaus grupėje net po du bronzos medalius skirtingose kata ir kumite rungtyse iškovojo Gintautas Saveika ir Justas Kucinas.
Kata rungties kategorijoje jie abu varžėsi tarp 28 dalyvių.
Gintautas įveikė tris varžovus, Justas įveikė du varžovus, tačiau abu pusfinaliuose pralaimėjo varžovams iš Rumunijos.
Kumite rungtyje Gintautas Saveika nugalėjo du Rumunijos varžovus, tačiau pusfinalyje pralaimėjo varžovui iš Bulgarijos ir tarp 17 kategorijos dalyvių iškovojo 3-ąją vietą.
Justas Kucinas tarp 12 kategorijos dalyvių iškovojo 3-ąją vietą.
Pirmose dviejose kovose nugalėjo rumunus, tačiau pusfinalyje nepavyko įveikti varžovo iš Bulgarijos.
Klubas didžiuojasi talentingais ir labai perspektyviais sportininkais, kurie varžybose taip pat stipriai pasirodė, tačiau medalių nepavyko iškovoti: Jonui Katkevičiui, Vakariui Vitkui, Orestui Puriui, Arsenij Djakov ir Kajui Malinen.
Sportininkus lydėjusi klubo vadovė ir mokytoja Diana Mačiūtė džiaugėsi galėdama suteikti mokiniams galimybę kaupti patirtį tarptautinėse arenose, plėsti akiratį bei keliauti po užsienį.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
