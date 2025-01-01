KU studentė triumfavo nacionaliniame konkurse

Iš viso šiemet konkursui „Geriausias magistrinis darbas 2025“ buvo pateikti 44 darbai, parengti gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų bei menų srityse.
Darbus vertino ekspertų komisija, sudaryta iš savo sričių profesionalų.
Iš viso buvo paskelbti septyni laimėtojai, o geriausiu darbu medicinos ir sveikatos mokslų srityje pripažintas būtent uostamiesčio universiteto studentės atliktas tyrimas.
Klaipėdos universiteto (KU) studentės D. Burlačenko, laimėjusios konkursą minėtoje srityje, magistro darbo tema – „Bendrosios praktikos slaugytojų požiūris į profesinį savarankiškumą ir pasitenkinimas darbu“.
D. Burlačenko darbo vadovė KU Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros vedėja Marija Truš teigė, kad studentės atliktas tyrimas atitiko visus konkurso reikalavimus, o kalbant apie šio darbo indėlį, D. Burlačenko savo darbą atliko itin kruopščiai ir nuodugniai.
„Šis darbas – vienintelis iš KU, kuris laimėjo, ir dar sveikatos srityje. Labai apsidžiaugėme, kad mūsų universitetas yra matomas. Tai didelė garbė ir džiaugsmas“, – akcentavo M. Truš.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai