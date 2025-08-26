 Klaipėdiečiai startuos Europos vaikų žaidynėse Čekijoje

Klaipėdiečiai startuos Europos vaikų žaidynėse Čekijoje

2025-08-26 17:22 kauno.diena.lt inf.

Uostamiesčio jaunieji lengvaatlečiai, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos auklėtiniai, išvyksta į Europos vaikų žaidynes (European Kids Athletics Games), kurios vyks rugpjūčio 29–31 dienomis Brno mieste, Čekijoje. Komandą sudarys net 21 lengvaatletis, kuriuos lydės 5 treneriai ir komandos vadovė.

Klaipėdos lengvaatlečių komanda 2024 m. Europos vaikų žaidynėse
Klaipėdos lengvaatlečių komanda 2024 m. Europos vaikų žaidynėse / Organizatorių nuotr.

Šiemet į Brno susirinks rekordinis dalyvių skaičius – 2,6 tūkst. sportininkų iš 23 Europos šalių.

Tai vienos didžiausių jaunųjų lengvaatlečių varžybų žemyne, kuriose rungiasi 2010–2014 m. gimę vaikai.

Europos vaikų žaidynės – tai ne tik aukšto lygio sporto renginys, bet ir unikali galimybė jauniesiems atletams išbandyti save tarptautinėje arenoje, pasisemti patirties, užmegzti naujų pažinčių bei pažinti kitas kultūras.

„Dalyvavimas Europos vaikų žaidynėse mums tampa tradicija – čempionate dalyvausime trečius metus iš eilės. Galimybė atstovauti mokyklai ir miestui tokio lygio varžybose jauniems sportininkams suteikia daug motyvacijos ir pasitikėjimo savimi, o didelis dalyvių skaičius ir konkurencija skatina kovoti ir siekti aukščiausių rezultatų“, – teigė komandos vadovė Vilmantė Gruodytė.

Europos vaikų žaidynės laikomos vienomis svarbiausių jaunųjų lengvaatlečių varžybų žemyne, jos kasmet pritraukia vis daugiau dalyvių.

Klaipėdos sportininkų dalyvavimas šiame renginyje – tai puiki galimybė garsinti miesto vardą tarptautinėje erdvėje, o kartu ir skatinti jaunimą rinktis sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
lengvoji atletika
Klaipėdos sportininkai
Europos vaikų žaidynės
tarptautinės sporto varžybos
Atžalynas KL

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų