Klaipėdoje – jaunųjų pianistų konkursas

Penktasis pianistų konkursas „Crescendo“ vyko atnaujintoje mokykloje. Tai visiems dalyviams teikė ypatingą emocinį ir kūrybinį pakilimą.
Konkurse dalyvavo daugiau kaip 60 pianistų iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos Juozo Karoso, J. Kačinsko muzikos mokyklų, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Telšių, Plungės, Kretingos, Šilutės, Gargždų, Rietavo, Platelių meno mokyklų.
Jaunuosius atlikėjus vertino komisija, kuriai pirmininkavo mokytoja Virginija Ruzgienė – Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos spec. fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė.
Komisijos nariai: Jūratė Liutkienė – Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos spec. fortepijono mokytoja ekspertė, Liudmila Kašėtienė – J. Kačinsko muzikos mokyklos ir Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė.
Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti „Grand Prix“ ir laureatų diplomais.
Konkurso „Grand Prix“ apdovanojimai įvairiose amžiaus kategorijose atiteko Vilniaus, Plungės, Kretingos Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklų mokiniams.
Juos paruošė pedagogai: Nijolė Marcinkevičiūtė, Judita Stankutė, Kilnutė Skripkauskienė, Tamara Žagarienė.
Ypač įsimintina jauniesiems atlikėjams tapo konkurso apdovanojimų ceremonija. Stebino scena, kurią nuklojo minkšti žaislai – oriai sėdintys didžiuliai meškinai ir mieli, besišypsantys meškučiai.
Tai – prizai atlikėjams. Šiame konkurse nė vienas dalyvis nebuvo paliktas be dovanos.
Už įdėtą darbą ir kantrybę organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, jų mokytojams ir vertinimo komisijai.
Taip pat reiškia padėką J. Kačinsko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus mokytojams už nuoširdų šios gražios idėjos palaikymą ir pagalbą.
Jų dėka konkursas „Crescendo“ vyko sklandžiai, o įdėto darbo nuoširdumas sukūrė pakilią šventišką atmosferą.
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