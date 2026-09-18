Pasaulinio garso menininkės paroda muziejus siekia sudominti ir šeimas

Edukacinės priemonės
Lietuvių kilmės amerikiečių menininkės parodoje „Postabstrakcija“ – beveik šešis kūrybos dešimtmečius apžvelgianti ekspozicija: apie 80 fotografijų, skulptūrų ir instaliacijų.
Menininkė savo darbuose tyrinėja šviesą, spalvą, geometrines formas ir erdvę. Pasitelkdama veidrodžius, spalvinius filtrus ir įvairias konstrukcijas, ji kuria abstrakčias kompozicijas, kuriose susilieja fotografija, skulptūra ir architektūra.
Parodą lydi šeimoms skirta edukacija „Šviesos gaudyklės: spalvų, šešėlių ir formų nuotykis“. Jos dalyviai sužino, kaip B. Kasten dar prieš kompiuterių erą kūrė kaleidoskopinius vaizdus, eksperimentuoja su atspaudais, šešėlių raštais ir spalvingomis kompozicijomis.
Parodai taip pat parengta speciali užduočių knygutė vaikams, kviečianti jaunuosius lankytojus savarankiškai tyrinėti ekspoziciją ir atrasti B. Kasten kūrybą. Tad šeimos parodą gali lankyti ir savarankiškai, pasirinkdamos joms patogų laiką ir būdą ją patirti.
Dėl parodos – iš Marijampolės
Į stebėtą užsiėmimą susirinko nedidelė dalyvių grupė. Tarp lankytojų buvo trys moterys, vien dėl šios parodos į Kauną atvykusios net iš Marijampolės. Daiva, Laima ir Audronė apie renginį sužinojo feisbuke. Moteris patraukė išraiškingos B. Kasten kūrinių spalvos.
„Dailininkai dažnai vengia neoninių, labai ryškių spalvų, todėl buvo įdomu, kaip jos atrodys tokioje erdvėje. Niekur nebuvau mačiusi nieko panašaus“, – įspūdžiais dalijosi lankytoja.
Moterys sako apie parodas ar panašius edukacinius užsiėmimus dažniausiai sužinančios socialiniuose tinkluose. Tačiau, jų nuomone, tai pasiekia ne visus potencialius lankytojus.
„Vyresni žmonės ne visi turi socialinius tinklus, galbūt trūksta sklaidos kitais kanalais. Kiti tokių edukacijų neatranda ir todėl, kad paprasčiausiai nesidomi menu“, – svarstė marijampolietės.
Ugdo nuo mažens
Į edukaciją Martyna atvyko su mama Vilija ir dviem sūnumis. Dviejų vaikų mama pasakojo pati dirbanti kultūros srityje, todėl nuo mažens stengiasi ugdyti ir vaikų domėjimąsi menu.
„Esu iš kultūros pasaulio, dėl to noriu kuo anksčiau tai skiepyti ir vaikams. Nuolat ieškau įdomių veiklų, o kai ieškai, pasiseka jų rasti“, – pasakojo Martyna.
Jaunesnysis sūnus, besimokantis Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, taip pat svarstė, kad vaikų domėjimuisi menu įtakos gali turėti jų aplinka. „Mokausi M. K. Čiurlionio menų mokykloje, todėl man tai įdomu. Kiti vaikai gal eina į paprastas mokyklas, gal dėl to jiems neįdomu“, – svarstė berniukas.
Berniukų močiutė apgailestavo, kad tarptautiniu mastu pripažintos menininkės paroda ir ją lydinti edukacija tądien nesulaukė daugiau šeimų dėmesio. „Man labai gaila, kad edukacijų grupelėje tėvelių su vaikais nedaug. B. Kasten yra abstraktaus meno ikona, tačiau, manau, nedaugelis apie ją žino“, – kalbėjo Vilija.
Šeimų lankomumas – iššūkis
Užsiėmimą vedusi muziejaus edukatorė teigė, kad muziejus turi nuolatinių lankytojų ratą. Parodas lanko senjorai, menininkai ir kultūra aktyviai besidomintys žmonės, tačiau pritraukti šeimas gerokai sunkiau.
„Senjorai pas mus apsilanko ir net tampa lojaliais lankytojais. Turime ir nuolatinių menininkų ratą – kultūros branduolį, tačiau šeimų lankomumas išlieka didele problema“, – pripažino edukatorė.
Jos teigimu, muziejaus darbuotojai vis svarsto, kas šeimoms trukdo rinktis kultūrinę veiklą. „Nežinome, ar jų nedomina parodos, ar turi kitų veiklų savaitgalį, o galbūt nori su vaikais pabūti privačiai, be pašalinių. Šios edukacijos spalvomis ir žaismingumu stengiamės pritraukti būtent šeimas“, – sakė pašnekovė.
Informacija apie muziejaus renginius aktyviai skelbiama socialiniuose tinkluose, tačiau, edukatorės vertinimu, bendrame informacijos sraute kultūros renginiai gali likti nepastebėti. „Internete visko yra per daug – žmonės kartais tiesiog nespėja pamatyti informacijos. Be to, galbūt esame susvetimėję ir nebesklinda žinia iš lūpų į lūpas, kaip tai vykdavo anksčiau“, – svarstė edukatorė.
Jos nuomone, žmonių pasirinkimus veikia ir vartotojiška aplinka, dažniau skatinanti pirkti ir vartoti, o ne kurti, bendrauti ar domėtis menu. Vis dėlto tai, jos vertinimu, nėra tik vieno muziejaus problema.
Dėl dėmesio tenka konkuruoti
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus komunikacijos, leidybos ir rinkodaros skyriaus vedėja Vida Labanauskienė pabrėžia, kad šeimų auditorijos pritraukimo iššūkis nereiškia bendro muziejaus edukacinės veiklos nepopuliarumo. Pagrindinę edukacijų auditoriją sudaro moksleiviai, todėl muziejus intensyviai bendradarbiauja su mokyklomis ir mokytojais.
Mokytojams leidžiama dalomoji medžiaga, rengiami edukacinių programų pristatymai. Taip pat muziejus dalyvauja Kultūros paso programoje, tokiuose projektuose kaip „Tūkstantmečio mokyklos“ ir „Mokslo festivalis. Erdvėlaivis Žemė“.
„Moksleiviams skirtos edukacijos sulaukia didelio susidomėjimo. Kiekvieną dieną muziejaus erdvėse šurmuliuoja mokiniai, o į kai kurias edukacines programas reikia registruotis gerokai iš anksto, nes ne visada norimu laiku būna laisvų vietų. Vien per praėjusius metus edukacijų dalyvių skaičius viršijo 34 tūkst.“, – teigia V. Labanauskienė.
Šeimoms pasiekti naudojami tradiciniai komunikacijos kanalai ir socialiniai tinklai. Informacija skelbiama šeimų laisvalaikiui skirtose grupėse, bendradarbiaujama su turinio kūrėjais, kurie dalijasi savo patirtimi muziejuje.
„Žinoma, šeimas pasiekti yra šiek tiek sudėtingiau nei moksleivius. Labai sunku prasibrauti pro visą informacijos srautą, nes šiandien žmonėms siūloma tiek daug įvairių veiklų ir laisvalaikio praleidimo būdų“, – sako įstaigos atstovė.
Ji pastebi, kad dalį potencialių lankytojų gali stabdyti įsitikinimas, jog norint lankytis muziejuje reikia turėti specialių žinių ar išmanyti meną.
„Stengiamės paneigti šią nuo seno susiformavusią nuostatą ir kviečiame visus lankytojus – nebijokite ateiti pirmą kartą, o kitą kartą bus dar drąsiau“, – ragina V. Labanauskienė.
Edukacinių veiklų parodoje ratas plečiasi – lankytojų laukia vis naujos galimybės pažinti B. Kasten kūrybą. Rugsėjo 26 d. 11 val. vyks kūrybinės dirbtuvės „Tekstilė kaip skulptūra“ su tekstilininke Rasma Noreikyte, o rugsėjo 23 ir 29 d. 17 val. – fotografijos dirbtuvės su Matu Laužadžiu.
Šeimas taip pat kvies edukaciniai užsiėmimai „Šviesos gaudyklės: spalvų, šešėlių ir formų nuotykis“, numatyti rugsėjo 26 d., spalio 10 ir 24 d. 12 val.
Projektas „Santaka“ portale kauno.diena.lt“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
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