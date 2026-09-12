Linkėjimai poetui

Nespalvotame atviruke iš poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio albumo užfiksuotas Kauno senamiestis kaizerinės Vokietijos okupacijos metais (1915–1918 m.): akmenimis grįstoje gatvėje matyti arkliais traukiami karinės mantos vežimai ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia. Atvirlaiškis išsiųstas 1928 m., jau nepriklausomoje Lietuvoje. Jis buvo adresuotas Maironiui, tuo metu viešėjusiam Vokietijos kurorte Bad Vildungene. Laišką rašė jo sesuo Marcelė Mačiulytė. Broliui ji praneša apie kasdienius reikalus Kaune, siunčia bičiulių linkėjimus ir linki kuo greičiau pasveikti.
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