 Linkėjimai poetui

Linkėjimai poetui

2026-09-12 21:00 kauno.diena.lt inf.
Atvirlaiškis „Stimmungsbild aus der Festung Kowno“. Marcelės Mačiulytės laiškas Maironiui. 1928 m.
Atvirlaiškis „Stimmungsbild aus der Festung Kowno“. Marcelės Mačiulytės laiškas Maironiui. 1928 m. / Iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus rinkinių. https://www.limis.lt/valuables/e/805354/130000005657220.

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Nespalvotame atviruke iš poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio albumo užfiksuotas Kauno senamiestis kaizerinės Vokietijos okupacijos metais (1915–1918 m.): akmenimis grįstoje gatvėje matyti arkliais traukiami karinės mantos vežimai ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia. Atvirlaiškis išsiųstas 1928 m., jau nepriklausomoje Lietuvoje. Jis buvo adresuotas Maironiui, tuo metu viešėjusiam Vokietijos kurorte Bad Vildungene. Laišką rašė jo sesuo Marcelė Mačiulytė. Broliui ji praneša apie kasdienius reikalus Kaune, siunčia bičiulių linkėjimus ir linki kuo greičiau pasveikti.

Daugiau suskaitmenintų muziejinių vertybių – Lietuvos muziejų kolekcijų portale www.limis.lt.

Šiame straipsnyje:
atvirukas
Kauno senamiestis
atvirlaiškis
Santaka

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