 „Kauno dienos“ studijoje – Saulius Jovaišas: kaip tapti savo laimės kalviu

„Kauno dienos“ studijoje – Saulius Jovaišas: kaip tapti savo laimės kalviu

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-09-11 10:24 kauno.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi verslo valdymo konsultantas Saulius Jovaišas.

<span>„Kauno dienos“ studijoje – Saulius Jovaišas: kaip tapti savo laimės kalviu</span>
„Kauno dienos“ studijoje – Saulius Jovaišas: kaip tapti savo laimės kalviu / Redakcijos montažas

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Dažnas ieškome paslaptingo recepto, sėkmės formulės ar stebuklingos piliulės, kuri išspręstų visas mūsų problemas – paverstų sveikais, turtingais ir laimingais. Neradę greitų atsakymų, kreipiamės į mokytojus, patarėjus ar išminčius. Aktyvesni eina į seminarus ar perka „sėkmės mokytojų“ paskaitas. 

Tačiau galiausiai pykstame ant savęs, kad prikaupę svetimos išminties taip ir nesugebėjome jos pritaikyti asmeniniame gyvenime. Verslo valdymo konsultantas S. Jovaišas dalijasi patirtimi, kaip racionalizuoti išsikeltus tikslus ir juos sėkmingai įgyvendinti.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Saulius Jovaišas
Kauno dienos studija
Sąmoninga bendruomenė
verslas

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