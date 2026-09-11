„Kauno dienos“ studijoje – Saulius Jovaišas: kaip tapti savo laimės kalviu

Dažnas ieškome paslaptingo recepto, sėkmės formulės ar stebuklingos piliulės, kuri išspręstų visas mūsų problemas – paverstų sveikais, turtingais ir laimingais. Neradę greitų atsakymų, kreipiamės į mokytojus, patarėjus ar išminčius. Aktyvesni eina į seminarus ar perka „sėkmės mokytojų“ paskaitas.
Tačiau galiausiai pykstame ant savęs, kad prikaupę svetimos išminties taip ir nesugebėjome jos pritaikyti asmeniniame gyvenime. Verslo valdymo konsultantas S. Jovaišas dalijasi patirtimi, kaip racionalizuoti išsikeltus tikslus ir juos sėkmingai įgyvendinti.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
Naujausi komentarai