Apie JAV karių buvimą Lietuvoje: neturime nerimą keliančių žinių

Taip jis reagavo į Rumunijos pareiškimus, kad JAV nusprendė mažinti savo karių rytiniame NATO flange gretas.
„Neturime jokių žinių, kad amerikiečiai mažintų pajėgas Lietuvoje. Labai aktyviai dirbama ties tuo, kad pajėgos išliktų ir ateityje. Krašto apsaugos ministerija daug žingsnių padariusi pastaruoju metu ir noriu patikinti, kad jokių nerimą keliančių žinių kol kas neturime“, – trečiadienį naujienų portalui „15 min“ sakė patarėjas.
JAV kariai Lietuvoje dislokuoti rotacijos pagrindu – jie keičiasi kas devynis mėnesius. Nauja rotacija prasidėjo šių metų spalį. Šiuo metu Krašto apsaugos ministerija derasi su amerikiečiais dėl tolesnio rotacijų pratęsimo.
„Daug yra padaryta, jog įtikintume amerikiečius dėl tęstinumo, bet šiandien pasakyti tiksliai, kas bus po metų, tikrai negalime. Bet ta informacija, kuri praėjo dėl Rumunijos, mums tikrai nėra aktuali“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas.
„Amerikiečiai yra ir neturime kol kas jokių blogų žinių“, – pridūrė jis.
Kęstutis Budrys: neturiu net neoficialios informacijos apie kintantį JAV karių buvimą Lietuvoje
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako neturintis net neoficialios informacijos, kad JAV ketintų mažinti savo karių buvimą Lietuvoje.
„Dėl planų regione peržiūrėti savo buvimą, tai aš to patvirtinimo šiai dienai neturiu. Taip, aš tuos pačius pranešimus mačiau, bet net neoficialiai dėl Lietuvos aš irgi jokios informacijos šiuo metu neturiu“, – žurnalistams trečiadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak jo, intensyviai dirbama su JAV, kad šios šalies pajėgos liktų dislokuotos Lietuvoje, pabrėžiant kariams sukuriamas geras sąlygas.
Esame įsitikinę, kad tai yra geriausios sąlygos pasaulyje, kurias JAV gauna savo pajėgoms. Ir turime visus argumentus, dar sykį: politinius, saugumo, strateginius, ekonominius ir finansinius.
„Esame įsitikinę, kad tai yra geriausios sąlygos pasaulyje, kurias JAV gauna savo pajėgoms. Ir turime visus argumentus, dar sykį: politinius, saugumo, strateginius, ekonominius ir finansinius“, – sakė K. Budrys.
Anot K. Budrio, JAV yra tiek palaikančiųjų karių buvimo rytiniame NATO flange stiprinimą, tiek mažinimą.
„Bet tie žmonės, kurie realiai dirba, kurie realiai dėliojasi planus, mes iš jų laukiame žinios, kai jie jau savo sistemoje paleis tuos skaičius, kai bus peržiūra įvairiausia, kai praeis per štabus tie skaičiai, galų gale ir mes tada juos matysime. Kol kas tokių skaičių nėra“, – tvirtino užsienio reikalų ministras.
BNS rašė, kad Rumunijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad Jungtinės Valstijos informavo ją ir jos sąjungininkes, jog Vašingtonas ketina sumažinti savo karių, dislokuotų rytiniame NATO flange, gretas.
Rumunijos gynybos ministras Ionutas Mosteanu (Jonutas Mosteanu) žurnalistams sakė, kad šis JAV sprendimas netraktuojamas kaip karių išvedimas.
Jis teigė, kad tai bus „brigados, kurios padaliniai buvo keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotacijos nutraukimas“.
Gynybos ministerija sakė, kad sprendimas nebuvo netikėtas, atsižvelgiant į pasikeitusius Vašingtono prioritetus, tačiau Rumunijoje ir toliau bus dislokuota maždaug 1 tūkst. JAV karių.
Naujausi komentarai