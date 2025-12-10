Premjerė: Lietuvai negresia dislokuojamų JAV karių skaičiaus mažinimas

„Kitais metais gynybai skirsime rekordinį finansavimą. 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto mums, kaip mažai šaliai, Lietuvai, tai yra gana didelis iššūkis. Tačiau tas iššūkis mums jau davė teigiamą rezultatą. Kitur aplink amerikiečių karių skaičius yra apkarpomas, o Lietuvai tai negresia. Mes esame savo strateginių partnerių minimi pozityviame kontekste“, – visuomeniniam transliuotojui sakė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda sako gavęs JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) laišką, kuriame Baltųjų rūmų šeimininkas teigiamai vertina Lietuvos pastangas didinti išlaidas gynybai, o tai leidžia tikėtis, jog Vašingtono dėmesys išliks.
Lietuvoje yra daugiau nei tūkstantis JAV karių.
Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Vis dėlto šiuo metu Vašingtonas peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Lietuva siekia išsaugoti ar padidinti esamus pajėgumus šalyje.
Pabradės Generolo Silvestro Žukausko poligone lapkričio pabaigoje oficialiai atidarius JAV kariams skirtą karinę infrastruktūrą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad Lietuva dengs visas išlaidas, susijusias su amerikiečių karių buvimu šalyje.
Tuomet jis taip pat tikino neturintis neigiamų signalų dėl JAV karių ateities Lietuvoje.
