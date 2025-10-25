 Prezidento iniciatyva išleista Lietuvos Konstitucija Brailio raštu

Prezidento iniciatyva išleista Lietuvos Konstitucija Brailio raštu

2025-10-25 10:30
BNS inf.

Siekiant užtikrinti informacijos prieinamumą asmenims su regos negalia, prezidentas Gitanas Nausėda inicijavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos leidimą Brailio raštu, šeštadienį pranešė Prezidentūra.

Prezidento iniciatyva išleista Lietuvos Konstitucija Brailio raštu / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Konstitucijos dienos proga džiaugiuosi galėdamas pristatyti svarbiausio Lietuvos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos atnaujintą leidimą Brailio raštu“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.

„Tai yra ne tik svarbus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos artėjančio veiklos šimtmečio minėjimo akcentas, bet ir reikšmingas žingsnis informacijos prieinamumo žmonėms su negalia kelyje“, – sakė jis.

Konstitucija Brailio raštu parengta bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio centro leidybine grupe.

Kaip teigiama pranešime, prezidento gerovės valstybės vizijos vienas svarbiausių tikslų – „atskirties mažinimas, lygios galimybės kiekvienam Lietuvos piliečiui siekti savo tikslų bei gyventi oriai ir savarankiškai“.

Nuo 2021 metų šalies vadovo metiniai pranešimai pateikiami lengvai suprantama kalba, nuo 2020-ųjų – verčiami į gestų kalbą.

Taip pat G. Nausėdos iniciatyva Lietuvos Konstitucija 2023 metais buvo parengta lengvai suprantama kalba ir išversta į lietuvių gestų kalbą.

Dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija priimta 1992 metų spalio 25 dieną referendume. 

