Prezidento iniciatyva išleista Lietuvos Konstitucija Brailio raštu

„Konstitucijos dienos proga džiaugiuosi galėdamas pristatyti svarbiausio Lietuvos įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos atnaujintą leidimą Brailio raštu“, – pranešime cituojamas šalies vadovas.
„Tai yra ne tik svarbus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos artėjančio veiklos šimtmečio minėjimo akcentas, bet ir reikšmingas žingsnis informacijos prieinamumo žmonėms su negalia kelyje“, – sakė jis.
Konstitucija Brailio raštu parengta bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos respublikinio centro leidybine grupe.
Kaip teigiama pranešime, prezidento gerovės valstybės vizijos vienas svarbiausių tikslų – „atskirties mažinimas, lygios galimybės kiekvienam Lietuvos piliečiui siekti savo tikslų bei gyventi oriai ir savarankiškai“.
Nuo 2021 metų šalies vadovo metiniai pranešimai pateikiami lengvai suprantama kalba, nuo 2020-ųjų – verčiami į gestų kalbą.
Taip pat G. Nausėdos iniciatyva Lietuvos Konstitucija 2023 metais buvo parengta lengvai suprantama kalba ir išversta į lietuvių gestų kalbą.
Dabartinė Lietuvos Respublikos Konstitucija priimta 1992 metų spalio 25 dieną referendume.
