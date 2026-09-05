Vilnius: maisto atliekų rūšiavimas oranžiniais maišeliais – efektyvesnis nei renkant konteineriais

„Preliminariais duomenimis pastebime, kad maisto atliekų rūšiavimo oranžiniais maišeliais kokybė yra geresnė nei renkant atskirais konteineriais. Į atskirus maisto atliekų konteinerius kartu su maisto atliekomis neretai išmetamos ir kitos komunalinės atliekos – plastikiniai maišeliai, pakuotės, buityje naudojami indai, tekstilė“, – BNS perduotame komentare teigė Vilniaus miesto savivaldybės Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė.
Anot jos, nuo pernai kovo vienoje iš atliekų surinkimo ir vežimo aptarnavimo zonų, kuri apima Panerių, Naujininkų, Grigiškių seniūnijas ir dalį Rasų bei Vilkpėdės seniūnijų, maisto atliekos yra surenkamos į maisto atliekų rūšiavimo konteinerius.
Šioje zonoje maisto atliekų surinkimui naudojami apie 7,8 tūkst. konteinerių, iš jų 123 yra atliekų surinkimo aikštelėse, likusieji naudojami individualiai.
Kitose miesto zonose maisto atliekomis pripildytus ir užrištus oranžinius maišelius ir toliau reikia mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
„Oranžiniai maišeliai leidžia užtikrinti, kad maisto atliekos nėra maišomos su kitomis buitinėmis atliekomis“, – aiškino E. Bernotavičienė.
Savivaldybės atstovės teigimu, kadangi Vilniuje maisto atliekos šiuo metu rūšiuojamos dviem būdais, ateityje planuojama analizuoti lyginamuosius duomenis, kuriais remiantis galėtų būti priimti tolesni sprendimai dėl rūšiuojamojo maisto atliekų surinkimo organizavimo.
Nauja maisto atliekų rūšiavimo tvarka Vilniuje įsigaliojo 2024 metų pradžioje. Pernai savivaldybės atliktas tyrimas parodė, kad maisto atliekas rūšiuoja 58 proc. miestiečių.
Viešojoje erdvėje neseniai buvo nuogąstavimų, kad žmonės ne visuose prekybos centruose gali įsigyti oranžinių maišelių rūšiavimui, tačiau savivaldybė primena, kad juos galima nemokamai atsiimti visose seniūnijose, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir savivaldybėje, kreipiantis į VASA aptarnavimo langelį.
Vienam namų ūkiui kasmet skiriami penki oranžinių maišelių ritinėliai – tiek, anot savivaldybės, skaičiuojama, turėtų pakakti visiems metams.
Į oranžinius maišelius gali būti metamos visos organinės kilmės biologiškai skaidžios atliekos be pakuočių, įskaitant ir kavos tirščius, arbatžoles bei arbatos pakelius, kambarinių augalų dalis, popierinius rankšluosčius, servetėles, taip pat išpakuotus maisto papildus.
Pripildytą maišelį reikia sandariai užrišti ir išmesti į maisto atliekų konteinerį – Panerių, Naujininkų, Grigiškių, taip pat pietinėse Rasų ir Vilkpėdės seniūnijose, o jei tokio nėra – į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.
Pabrėžiama, kad maisto atliekas galima rūšiuoti naudojant ir savarankiškai prekybos centruose įsigytus maišelius – svarbiausia, kad jie būtų oranžinės spalvos, pritaikyti biologinėms atliekoms rinkti.
Oranžinė maišelių spalva leidžia mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose kokybiškiau atskirti maisto atliekas nuo kitų komunalinių atliekų srauto.
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