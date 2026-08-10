Žaidimų aikštelėje mergaites šiurpina iškrypėlis

„Su vaikais eidama pro žaidimų aikštelę, mačiau, kad dvi maždaug 12 metų amžiaus mergaitės suposi ant sūpynių. Netoli jų sėdėjo įtartinas vyriškis, tikslingai į jas žiūrėdamas. Pažvelgus į jo išvaizdą, nebuvo panašu, kad jis – mylintis senelis ar kitas giminaitis. Atrodė apsileidęs ir turintis priklausomybę nuo alkoholio. Savo vaikų prie žaidimų aikštelės neleidau. Nusprendėme apeiti ją ratuku. Stebėjau situaciją, nes nujaučiau, kad gali būti kas nors negero“, – pasakojo su „Kauno dienos“ žurnalistais bendravusi Aliona.
Šio incidento sostinės Fabijoniškių mikrorajone esančioje S. Stanevičiaus gatvėje liudininke pilietiška moteris tapo rugpjūčio 10-ąją, šiek tiek po vidurdienio.
„Ilgai laukti neteko – po poros minučių pamačiau, kad vyras atsistojo, paėjo taip, kad mergaitės matytų jį tiesiai prieš save ir nusismaukė kelnes. Nemačiau, ar jis tenkino savo lytinę aistrą, ar tiesiog demonstravo lytinį organą, bet mergaitės labai greitai nušoko nuo sūpynių ir nubėgo. Kadangi mergaitės bėgo link manęs, jas sustabdžiau ir paklausiau, ar vyras joms demonstravosi. Išsigandusios ir susigūžusios mergaitės pasakė, kad taip ir nubėgo“ – detalizavo vilnietė.
Vyras atsistojo, paėjo taip, kad mergaitės matytų jį tiesiai prieš save ir nusismaukė kelnes.
Aliona, nieko nelaukdama, išsitraukė telefoną, ėmė sekti ir filmuoti paaugles išgąsdinusį vyrą. Ji jo teiravosi, kodėl šis joms demonstravo savo apnuogintas genitalijas. Tačiau vyras nieko neatsakė – tik mostelėjo ranka ir nuėjo. „Paskambinau policijos pareigūnams ir laikydamasi atstumo sekiau jam iš paskos, nes pati buvau su mažais vaikais, – negalėjau rizikuoti. Mačiau, kad tas vyras turi patirties, kaip pasprukti, nes greitai pradingo tarp kiemų kaip koks šliužas“, – atviravo moteris.
Pasak pašnekovės, šį vyrą realiai ji matė pirmą kartą, tačiau kaimynų įspėjimus Fabijoniškių mikrorajono bendruomenę vienijančioje feisbuko grupėje teigė pastebėjusi jau anksčiau.
„Komentaruose žmonės rašė, kad apie šį vyrą policijai buvo pranešta daug kartų. Kaip supratau, jis turi sveikatos problemų, todėl nėra galimybės jo įkalinti, o atitinkamos paskirties įstaigose jis ilgai neužsibūna ir galiausiai sugrįžta prie to paties. Sistemoje trūksta svertų, kaip tokius asmenis sutramdyti“, – į įstatymų piktžaizdę bedė Aliona.
Kad incidentas, kurio epicentre atsidūrė paaugliško amžiaus mergaitės, nebuvo vienintelis, moters teigimu, įrodo ir tai, kad netrukus minėtas vyras buvo sustojęs ir prie kitos žaidimų aikštelės, kai pamatė ten vaikus. „Tačiau pastebėjęs ten sėdinčią moterį, persigalvojo – nuėjo toliau. Iš to galima daryti išvadą, kad jo negąsdina faktas, jog jau buvo pastebėtas“, – pridūrė ji.
Galima daryti išvadą, kad jo negąsdina faktas, jog buvo pastebėtas.
Vilnietė tarstelėjo, kad atvažiavus policijos ekipažui, buvo matyti policijos pareigūnų suinteresuotumas nustatyti, kas šis nederamai viešoje vietoje besielgęs vyras. „Policininkai ne kartą man skambino ir rekomendavo parašyti pareiškimą – suteikti visą turimą informaciją, kad galėtų kažką daryti. Būtinai perduosiu ir vaizdo įrašą, nes dažnai apie tokius atvejus nutylima“, – pažadėjo Aliona.
„Kauno dienai“ susisiekus su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais, paaiškėjo, kad pranešimas apie incidentą Vilniuje, S. Stanevičiaus gatvėje, buvo gautas rugpjūčio 10 d. 12.26 val. Atvykus ekipažui, policininkai nustatė, kas šis vyras, nuvyko į butą, kuriame jis gyvena, tačiau durų niekas neatidarė. Policijos pareigūnai tikslina įvykio aplinkybes.
(be temos)
(be temos)
(be temos)