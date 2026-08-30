Vyro liemenėje – 49 įtartini paketai

Kaip sekmadienį pranešė policija, 1988 metais gimęs vyras sulaikytas Kernavės gatvėje, dalinės apžiūros metu paketai rasti jam priklausančioje liemenėje.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje sulaikytas vyras su 49 paketais galimai narkotinių medžiagų.
Kaip sekmadienį pranešė policija, 1988 metais gimęs vyras sulaikytas Kernavės gatvėje, dalinės apžiūros metu paketai rasti jam priklausančioje liemenėje.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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