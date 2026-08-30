 Vyro liemenėje – 49 įtartini paketai

Vyro liemenėje – 49 įtartini paketai

2026-08-30 10:49
BNS inf.

Vilniuje sulaikytas vyras su 49 paketais galimai narkotinių medžiagų.

<span>Vyro liemenėje – 49 įtartini paketai</span>
Vyro liemenėje – 49 įtartini paketai / Asociatyvi magnific nuotr.

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Kaip sekmadienį pranešė policija, 1988 metais gimęs vyras sulaikytas Kernavės gatvėje, dalinės apžiūros metu paketai rasti jam priklausančioje liemenėje.

Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
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įtartini paketai

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