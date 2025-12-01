Vilniuje pleškėjo butas: įtariamas padegimas

Kaip pranešė Policijos departamentas, gruodžio 13 d., apie 12.50 val., Vilniuje, V. A. Graičiūno g., bute kilo gaisras, kurio metu apdegė patalpos.
Įtariamas padegimas.
Gaisro metu dūmais apsinuodijo moteris (gim. 1954 m.), kuri paguldyta į ligoninę, bei susižalojo vyras (gim. 1985 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Padegimu įtariamas neblaivus (1,01 prom.) vyras (gim. 1981 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Naujausi komentarai