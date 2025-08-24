Vilniuje – pavojingas gaisras: gyventojai įspėti neiti į lauką

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, pranešimo apie gaisrą sulaukta sekmadienio rytą, apie 6.41 val.
„Toksika“ Vilniaus aikštelės teritorijoje dega sunkvežimis su kroviniu, su ličio baterijomis. Šiuo metu gaisras gesinamas“, – sakė jis.
Įvykio vietoje šiuo metu dirba keturios autocisternos, automobilinės kopėčios, štabo automobilis, cheminių gelbėjimo darbų automobilis.
Pasak įmonės, ličio baterijos buvo sukrautos į sunkvežimį ir pirmadienį turėjo būti išvežtos galutiniams tvarkytojams.
Pranešama apie galimą oro užterštumą.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai, degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
