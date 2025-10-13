 Gaisras – vos užkūrus židinį: iš pastato teko evakuoti per 20 gyventojų

2025-10-13 11:01
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sekmadienį Kauno rajone užsiliepsnojus pastatui, iš jo buvo evakuotas 21 žmogus, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Gaisras – vos užkūrus židinį: iš pastato teko evakuoti per 20 gyventojų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

PAGD duomenimis, spalio 12 d. apie 11.29 val. pranešta, kad kilo gaisras Samylų seniūnijoje, Vaišvydavos kaime, Miškininkų gatvėje, esančiame pastate.

Ugniagesiams nurodyta, kad, užkūrus židinį pastate, dūmai pradėjo eiti pro stogą.

Atvykus į įvykio vietą,  pastebėta, kad dūmai sklinda nuo pastato stogo. Paaiškėjo, kad gaisras kilo trečiame pastato aukšte esančiame bute – eksploatuojant židinį, nuo metalinio dūmtraukio užsidegė medinės stogo konstrukcijos.

Anot PAGD, gaisro metu nudegė dalis pastato medinių stogo konstrukcijų, nuardyta dalis stogo dangos, aprūko patalpos.

Gesinant gaisrą, iš pastato evakuota 15 suaugusiųjų (iš vieno buto išneštas vienas neįgalus asmuo) ir šeši nepilnamečiai asmenys. Viena moteris ir neįgalusis išvežti į gydymo įstaigą.

Bute, kuriame kilo gaisras, dūmų detektoriaus nebuvo.

