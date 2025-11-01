Vilniuje pavogtas automobilis už 20 tūkst. eurų

Kaip šeštadienį nurodė Policijos departamentas, apie 8.15 val. sostinės Medeinos gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2019 metais pagamintas automobilis „Hyundai Kona“.
Nuostolis siekia 20 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės
Vilniuje ketvirtadienio rytą pasigesta automobilio „Hyundai Kona“, padarant 20 tūkst. eurų siekiančią žalą.
