 Vilniuje parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, užpuolikai pagrobė alkoholio

Vilniuje parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, užpuolikai pagrobė alkoholio

2026-09-20 09:44
BNS inf.

 Vilniuje šeštadienį parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, dėl įvykio sulaikyti du įtariamieji.

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<span>Vilniuje parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, užpuolikai pagrobė alkoholio</span>
Vilniuje parduotuvėje peiliu sužalotas pirkėjas, užpuolikai pagrobė alkoholio / Asociatyvi T. Markelevičiaus/ BNS nuotr.

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Kaip sekmadienį pranešė Policijos departamentas, apie 21.35 val. Pelesos gatvėje esančioje parduotuvėje pirkėjas sulaikė alkoholio butelius bandžiusią pavogti moterį.

Tuo metu į parduotuvę įėjęs kitas asmuo grasindamas liepė paleisti moterį ir peiliu galimai sužalojo pirkėją. Užpuolikai pagrobė nenustatytą kiekį alkoholinių gėrimų ir pasišalino.

Peiliu sužalotas pirkėjas iki tarnybų atvykimo iš parduotuvės pasišalino.

Policijos teigimu, sekmadienį apie 4.10 val., Liudvinavo gatvėje esančiame bute, dėl incidento policija sulaikė 2005 metais gimusį vyrą ir 2000 metais gimusią moterį. Jie uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
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