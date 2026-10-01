Vilniuje padegtas automobilis

Policijos departamento duomenimis, apie 1 val. Vilniuje, Čiobiškio gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, nenustatytas asmuo nežinomu skysčiu apipylė automobilį „Mercedes-Benz E200D“ (pagamintas 2018 m.) ir jį padegęs, pasišalino.
Gaisro metu sudegė minėtas automobilis bei apdegė šalia stovėję automobilis „BMW 530D“ (pagamintas 2019 m.), automobilis „VW Passat“ (pagamintas 2015 m.) ir automobilis „Škoda Octavia“ (pagamintas 2017 m.).
Nuostoliai nustatinėjami.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
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