Vilniuje nušovus vyrą pradėtas ikiteisminis tyrimas

Penktadienio vakarą, apie 18 val. 25 min. Vilniuje, Savanorių pr., daugiabučio namo kieme, konflikto metu, vyriškis iš teisėtai laikomo šaunamojo ginklo šovė į vyrą (gim. 1981 m.), kuris dėl šautinės žaizdos krūtinėje įvykio vietoje mirė.
Ginklas paimtas.
Kaip praneša policija, įtariamasis (gim. 1973 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
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