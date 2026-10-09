 Vilniuje nepažįstamasis ašarinėmis dujomis apipurškė nepilnametį

Vilniuje nepažįstamasis ašarinėmis dujomis apipurškė nepilnametį

2026-10-09 08:05
BNS inf.

Vilniuje, Justiniškių gatvėje, viešoje vietoje, nepažįstamas vyras ketvirtadienio vakarą įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, papurškė ašarinių dujų nepilnamečiui, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

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<span>Vilniuje nepažįstamasis ašarinėmis dujomis apipurškė nepilnametį </span>
Vilniuje nepažįstamasis ašarinėmis dujomis apipurškė nepilnametį / BNS nuotr.

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