Vilniuje nepažįstamasis ašarinėmis dujomis apipurškė nepilnametį

2012 metais gimęs jaunuolis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Vilniuje, Justiniškių gatvėje, viešoje vietoje, nepažįstamas vyras ketvirtadienio vakarą įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, papurškė ašarinių dujų nepilnamečiui, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
2012 metais gimęs jaunuolis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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