Vilniuje iškabinti transparantai „FCK PTN“ – policijos akiratyje

Futbolo klubo „Žalgiris“ aistruoliai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nukreiptus transparantus iškabino jie.
Teritoriniai sostinės policijos komisariatai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Vilniuje savaitgalį ant viadukų Ozo ir M. K. Čiurlionio gatvėse bei ant tilto Olimpiečių gatvėje iškabintų transparantų su užrašu „FCK PTN“.
Futbolo klubo „Žalgiris“ aistruoliai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nukreiptus transparantus iškabino jie.
