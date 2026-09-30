 Vilniuje į ligoninę paguldytas galimai vaistais apsinuodijęs nepilnametis

Vilniuje į ligoninę paguldytas galimai vaistais apsinuodijęs nepilnametis

2026-09-30 07:13
Karolina Konopackienė (ELTA)

Antradienio rytą į Vilniaus ligoninę atvežtas ir paguldytas galimai vaistais apsinuodijęs nepilnametis.

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Greitosios medicinos pagalbos automobilis
Greitosios medicinos pagalbos automobilis / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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