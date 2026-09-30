Vilniuje į ligoninę paguldytas galimai vaistais apsinuodijęs nepilnametis

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2011 metais gimęs jaunuolis apie 10.23 val. buvo pristatytas iš Gabijos gatvės.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Antradienio rytą į Vilniaus ligoninę atvežtas ir paguldytas galimai vaistais apsinuodijęs nepilnametis.
Kaip pranešė Policijos departamentas, 2011 metais gimęs jaunuolis apie 10.23 val. buvo pristatytas iš Gabijos gatvės.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Naujausi komentarai