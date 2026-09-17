Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai

1996 metais gimusiam vyrui nustatytas 1,64 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas turto sugadinimo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
Vilniuje, Balsių Sodų 8-ojoje gatvėje, trečiadienio vakarą vyras išdaužė namo langų stiklus ir grasino 38 metų moteriai, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
1996 metais gimusiam vyrui nustatytas 1,64 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas turto sugadinimo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
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