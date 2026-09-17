 Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai

Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai

2026-09-17 11:15
BNS inf.

Vilniuje, Balsių Sodų 8-ojoje gatvėje, trečiadienio vakarą vyras išdaužė namo langų stiklus ir grasino 38 metų moteriai, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

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<span>Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai</span>
Vilniuje girtas vyras daužė langus ir grasino moteriai / Asociatyvi magnific nuotr.

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1996 metais gimusiam vyrui nustatytas 1,64 prom. girtumas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas turto sugadinimo ir grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

Šiame straipsnyje:
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