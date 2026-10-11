Vilniuje – du incidentai su šaunamaisiais ginklais, grasinta policijos pareigūnams

Jo duomenimis, apie 22 val. Seinų gatvėje neblaivus 1997 metais gimęs vyras ir nenustatytas asmuo sumušė 1984 bei 1961 metais gimusius vyrus, demonstravo daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą.
Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams, minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius.
Nukentėjusieji į medikus nesikreipė.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. „Airsoft“ tipo pistoletas paimtas.
Tą pačią dieną, apie 23 val., Salininkų gatvėje per konfliktą vyras iš šaunamojo ginklo iššovė į 1979 metais gimusį vyrą.
Šis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis, gimęs 2001 metais, uždarytas į areštinę. Jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Dujinis ginklas paimtas.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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