 Vilniuje iš buto pavogtas seifas su 46 tūkst. eurų, o įmonė sulaukė tuščios deimantų siuntos

Vilniuje iš buto pavogtas seifas su 46 tūkst. eurų, o įmonė sulaukė tuščios deimantų siuntos

2026-06-17 07:10
BNS inf.

Vilniuje įvykdytos dvi stambios vagystės, per kurias pagrobtas seifas su daugiau nei 46 tūkst. eurų ir dingo per 12 tūkst. eurų vertės deimantai, trečiadienį pranešė policija.

Policija
Policija / BNS nuotr.

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Teisėsaugos duomenimis, antradienį, apie 12 val., Vilniuje, Smalinės gatvėje esančiame bute, pastebėta, jog pavogti įvairūs auksiniai dirbiniai bei seifas, kuriame buvo 46 tūkst. 42 eurai. Tikslus nukentėjusiųjų nuostolis dar nustatinėjamas.

Tą pačią dieną policijoje gautas pranešimas apie kitą nusikaltimą – Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, bendrovė gavo mažųjų natūralių deimantų siuntą, kurią pristatė kurjeris. Visgi pristatyta pakuotė buvo pažeista, o joje turėjusių būti deimantų nebuvo.

Šio užsakymo vertė siekia 12 tūkst. 289 eurus.

Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
deimantai
seifas
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pavogtas seifas
Vilnius

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