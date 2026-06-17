Vilniuje iš buto pavogtas seifas su 46 tūkst. eurų, o įmonė sulaukė tuščios deimantų siuntos

Teisėsaugos duomenimis, antradienį, apie 12 val., Vilniuje, Smalinės gatvėje esančiame bute, pastebėta, jog pavogti įvairūs auksiniai dirbiniai bei seifas, kuriame buvo 46 tūkst. 42 eurai. Tikslus nukentėjusiųjų nuostolis dar nustatinėjamas.
Tą pačią dieną policijoje gautas pranešimas apie kitą nusikaltimą – Vilniuje, Šeimyniškių gatvėje, bendrovė gavo mažųjų natūralių deimantų siuntą, kurią pristatė kurjeris. Visgi pristatyta pakuotė buvo pažeista, o joje turėjusių būti deimantų nebuvo.
Šio užsakymo vertė siekia 12 tūkst. 289 eurus.
Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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