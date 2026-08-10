Vilnietės byla – teisme: apsimetė žemės sklypų paveldėtoja

Kaip pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra, jai bei dar vienam asmeniui neteisėtai įgyti nuosavybės teises į minėtus sklypus padėjusi buvusi Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Molėtų skyriaus darbuotoja V. B. dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo neseniai buvo nubausta teismo baudžiamuoju įsakymu.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 metų pavasarį, gavus NŽT prašymą atlikti ikiteisminį tyrimą dėl galimai įvykdytos nusikalstamos veikos.
Į teisėsaugą tarnybos atstovai kreipėsi po to, kai vykstant reorganizacijai ir Molėtų skyrių jungiant prie Panevėžio apygardos skyriaus, kilo abejonių dėl kai kurių dokumentų tikrumo ir skyriaus darbuotojų sprendimų pagrįstumo.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2021 metais tuometinė Molėtų skyriaus vyriausioji specialistė V. B. suklastojo dokumentus, kad vilnietė D. G. yra teisėta 65,65 hektarų žemės, esančios Anykščių rajone, paveldėtoja, nors jokių tai patvirtinančių dokumentų nebuvo pateikta.
Kadangi šio žemės sklypo natūra susigrąžinti nebuvo galima, tariamai paveldėtojai 2021 metais buvo parengti dokumentai, pagal kuriuos ji įgijo nuosavybės teisę į septynis sklypus Anykščių, Rokiškio, Utenos ir Švenčionių rajonuose.
Už pagalbą kaltinamoji NŽT darbuotojai V. B. sumokėjo 30 tūkst. eurų, o pati šias išvadas dėl žemės už beveik 65 tūkst. eurų pardavė tretiesiems asmenims.
D. G. pareikšti kaltinimai dėl dokumentų suklastojimo ir padėjimo piktnaudžiauti. Savo kaltės ji ikiteisminio tyrimo metu nepripažino.
Iš šios bylos buvo atskirtas ikiteisminis tyrimas dėl buvusios NŽT Molėtų skyriaus vyriausiosios specialistės V. B. veiksmų. Tyrimo metu nustatytas dar vienas atvejis, kai minėta darbuotoja, suklastojusi dokumentus, 2022 metais padėjo kitam asmeniui įgyti 22 hektarus žemės Molėtų rajone, už tai gaudama 14 tūkst. eurų atlygį.
V. B. buvo pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir sukčiavimo. Ji savo kaltę pripažino visiškai, todėl ikiteisminiam tyrimui vadovavusi prokurorė kreipėsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Liepos 22 dieną Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų priimtu teismo baudžiamuoju įsakymu V. B. skirta subendrinta 10,5 tūkst. eurų dydžio bauda, kuri buvo sumažinta trečdaliu – iki 7 tūkst. eurų. Jai taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 44 tūkst. eurų konfiskavimas. Teismas tenkino NŽT ieškinį, todėl V. B. taip pat turės atlyginti tarnybai padarytą 8 tūkst. eurų žalą.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Naujausi komentarai