Vilniaus rajone sustabdytas automobilį vairavęs neblaivus karys savanoris

Vilniaus rajone antradienį prie vairo sustabdytas neblaivus karys savanoris.
Kaip praneša policija, 19.05 val. Pagiriuose sustabdytas automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo ne tarnybos metu neblaivus Krašto apsaugos savanorių pajėgų grandinis, gimęs 1983 metais.
Jam nustatyta 1,47 promilės.
Pradėta administracinė teisena.
