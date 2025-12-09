 Jakų kaime nesiorientuojantis aplinkoje vairuotojas nulėkė nuo kelio

2025-12-09 10:00 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos rajono policija pranešė apie nuo kelio nuvažiavusį automobilį, kurį varaivo, kaip įtariama, neblaivus vyras.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) duomenimis, gruodžio 8 d., antradienį, apie 15.14 val. gautas pranešimas, kad Klaipėdos rajone, Jakų kaime, pastebėtas nuo kelio nuvažiavęs automobilis VW Touareg, prie kurio vairo sėdėjęs 44-erių vyras atrodė neblaivus, nesiorientavo aplinkoje, tačiau pasitikrinti blaivumą atsisakė.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pradėtas tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

