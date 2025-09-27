 Vilniaus rajone susidūrė du automobiliai: nukentėjusieji paguldyti į ligoninę

2025-09-27 10:25
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Penktadienį Vilniaus rajone įvykus avarijai, nukentėjo du žmonės, praneša Vilniaus apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas (VPK). 

Skelbiama, jog penktadienį apie 7.15 val. Vilniaus rajone, Skaidiškių kaime, Kaštonų ir Sodžiaus gatvių sankirtoje 1959 m. gimusio vyro vairuojamas automobilis „Toyota“ nepraleido ir susidūrė su pagrindine gatve važiavusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo 1999 m. gimęs vyras.

Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Toyota“ vairuotojas ir keleivė, gimusi 1982 m. Dėl sužalojimų jie buvo paguldyti į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. 

