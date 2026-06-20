 Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas

Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas

Motociklininkas – ligoninėje
2026-06-20 10:27
ELTOS inf.

Penktadienio rytą Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas, pastarojo vairuotojas paguldytas į ligoninę.

<span>Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas</span>
Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.45 val. Zujūnų kaime, Žaliosios ir Žirgų gatvių sankryžoje, motociklas „Harley Davidson“, vairuojamas 1992 metais gimusio vyro, susidūrė su sankryžoje į kairę sukusiu automobiliu „Toyota Yaris“, kurį vairavo moteris, gimusi 1970 metais.

Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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