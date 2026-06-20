Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir motociklas

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.45 val. Zujūnų kaime, Žaliosios ir Žirgų gatvių sankryžoje, motociklas „Harley Davidson“, vairuojamas 1992 metais gimusio vyro, susidūrė su sankryžoje į kairę sukusiu automobiliu „Toyota Yaris“, kurį vairavo moteris, gimusi 1970 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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