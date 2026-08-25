Vilniaus rajone susidūrė automobilis ir mopedas: vienas vairuotojų išgabentas į ligoninę

Kaip pranešė sostinės policija, eismo nelaimė įvyko apie 16.40 val. Rudaminoje, Ganyklos gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1949 metais gimusio vyro vairuojamas „Hyundai Terracan“, sukdamas į kairę, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu mopedu „Yiben“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1984 metais. Pastarasis buvo neblaivus – jam nustatytas 1,72 prom. girtumas.
Eismo nelaimės metu nukentėjo mopedo vairuotojas, kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
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