 Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sužalojo policininkę

Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sužalojo policininkę

2026-10-08 08:48
ELTOS inf.

Vilniaus rajone trečiadienį neblaivus vairuotojas sužalojo policijos pareigūnę.

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<span>Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sužalojo policininkę</span>
Vilniaus rajone neblaivus vairuotojas sužalojo policininkę / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 19.30 val. Vilniaus rajone, Bendoriuose, Senajame Ukmergės kelyje, viešoje vietoje, sulaikant neblaivų vairuotoją (gim. 1973 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę (gim. 2003 m.).

Pastaroji, jai suteikus medicininę pagalbą, gydoma ambulatoriškai.

Akivaizdžiai neblaivus (atsisakė tikrintis blaivumą) įtariamasis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, ir dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.

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