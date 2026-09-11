 Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas automobilis, nukentėjo du žmonės

Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas automobilis, nukentėjo du žmonės

2026-09-11 09:03
BNS inf.

Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas tarnybinis automobilis, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas automobilis, nukentėjo du žmonės</span>
Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas automobilis, nukentėjo du žmonės / I. Budzeikaitės / KAM nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, rugsėjo 10 d. apie 10 val. Juodosios Vokės gatvėje Lietuvos kariuomenės tarnybinis automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas tarnybos metu uniformuoto kario, gimusio 1962 metais, atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Skoda“. Jį vairavo 2004 metais gimęs vyras.

Per eismo įvykį nukentėjo „Skoda“ automobilio vairuotojas ir kartu važiavęs keleivis, gimęs 1962 metais, jie pristatyti į ligoninę.

Eismo įvykį tiria Karo policija.

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Šiame straipsnyje:
karys
eismo nelaimė
Karo policija
avarija LT

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