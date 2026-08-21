 Vilniaus „Iki“ vyras į kasininkę sviedė alaus butelį

Vilniaus „Iki“ vyras į kasininkę sviedė alaus butelį (Papildyta)

2026-08-21 08:59
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Parduotuvėje stoties rajone Vilniuje vyras į kasos aparatą metė alus butelį. Per incidentą buvo apgadintas kasos aparatas ir alumi apipiltas darbuotojas.

<span>Vilniaus „Iki“ vyras į kasininkę sviedė alaus butelį</span>
Vilniaus „Iki“ vyras į kasininkę sviedė alaus butelį / Asociatyvi Edgaro Cickevičiaus nuotr./DI montažas

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Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, įvykis užregistruotas ketvirtadienį, apie 10.40 val., prekybos centre, Sodų gatvėje, parduotuvėje „Iki“.

„Buvo gautas pranešimas, kad viešoje vietoje, parduotuvėje neblaivus asmuo metė butelį į kasininkę, puldinėja muštis. Jis medikų pagalbos atsisakė“, – Eltai sakė policijos atstovė Loreta Kairienė.

Viešoje vietoje, vyras (gim. 1976 m.), mesdamas plastikinį alaus butelį į kasos aparatą, jį apgadino ir apipylė prekybos centro darbuotoją, sugadindamas jos aprangą.

Policijos teigimu, tuo buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams ir sutrikdyta visuomenės rimtis ir viešoji tvarka.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo

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Komentarai

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Komentarai

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piktas
kodel psichas laisveje kodel ne durnchate? Hitleris tokius i konclagerius uzdarydavo!
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Reiketu
Toki ereli iskastruoti.be nuskausminamuju
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