Vilniaus „Iki“ vyras į kasininkę sviedė alaus butelį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, įvykis užregistruotas ketvirtadienį, apie 10.40 val., prekybos centre, Sodų gatvėje, parduotuvėje „Iki“.
„Buvo gautas pranešimas, kad viešoje vietoje, parduotuvėje neblaivus asmuo metė butelį į kasininkę, puldinėja muštis. Jis medikų pagalbos atsisakė“, – Eltai sakė policijos atstovė Loreta Kairienė.
Viešoje vietoje, vyras (gim. 1976 m.), mesdamas plastikinį alaus butelį į kasos aparatą, jį apgadino ir apipylė prekybos centro darbuotoją, sugadindamas jos aprangą.
Policijos teigimu, tuo buvo demonstruojama nepagarba aplinkiniams ir sutrikdyta visuomenės rimtis ir viešoji tvarka.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo
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