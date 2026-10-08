Vilniaus daugiabučio rūsyje – nerimą keliantis radinys

Kaip pranešė policija, trečiadienį 9.39 val. Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas, kad prieš 4 minutes Vilniuje, Tyzenhauzų gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, tvarkant draugo sandėliuką, rasta galimai šovinių ir sprogdiklių.
Įvykio vietoje rasta ir paimta 47 galimai granatos sprogdikliai, 18 galimai granatos daužiklių, 15 galimai granatų plunksnų, 1 galimai granatos daužiklių mechanizmas bei 420 įvairaus kalibro šovinių.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir sprogmenimis.
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