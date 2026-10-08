 Vilniaus daugiabučio rūsyje – nerimą keliantis radinys

Vilniaus daugiabučio rūsyje – nerimą keliantis radinys

2026-10-08 09:32
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Iš daugiabučio namo rūsio Vilniuje pareigūnai išsigabeno daugybę šovinių ir sprogdiklių.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Policija
Policija / E. Čičiurkaitės/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė policija, trečiadienį 9.39 val. Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate gautas pranešimas, kad prieš 4 minutes Vilniuje, Tyzenhauzų gatvėje, daugiabučio namo rūsyje, tvarkant draugo sandėliuką, rasta galimai šovinių ir sprogdiklių.

Įvykio vietoje rasta ir paimta 47 galimai granatos sprogdikliai, 18 galimai granatos daužiklių, 15 galimai granatų plunksnų, 1 galimai granatos daužiklių mechanizmas bei 420 įvairaus kalibro šovinių.

Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir sprogmenimis. 

Šiame straipsnyje:
šoviniai
rūšys
policija
sprogdikliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų