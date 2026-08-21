 Vilniaus arkivyskupas: su manimi susisiekė viena iš pedofilija kaltinamo kunigo aukų

Vilniaus arkivyskupas: su manimi susisiekė viena iš pedofilija kaltinamo kunigo aukų

2026-08-21 11:08
BNS inf.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikina kalbėjęs su vienu iš vienuolikos nukentėjusiųjų seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus byloje.

Gintaras Grušas
Gintaras Grušas / P. Peleckio/BNS nuotr.

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„Aš esu kalbėjęs su viena (auka – BNS), pats susisiekė“, – žurnalistams penktadienį sakė G. Grušas.

Anot arkivyskupo, nukentėjęs į jį kreipėsi pats po teisėsaugos paskelbtos informacijos.

T. Švedavičiui pateikti kaltinimai dėl berniukų seksualinio prievartavimo, vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko įtraukimo girtauti, jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.

Kunigo byloje yra vienuolika nukentėjusiųjų. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, tačiau pirmojo posėdžio data dar nepaskirta.

Autorius Paulius Perminas

Šiame straipsnyje:
Tadas Švedavičius
Gintaras Grušas
pedofilija
byla
seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus

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