 Vievyje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

Vievyje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

2026-06-09 09:40
Gytis Pankūnas (ELTA)

Elektrėnų savivaldybėje pirmadienio vakarą automobilio vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį, pranešė policija.

<span>Vievyje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį</span>
Vievyje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 20.10 val. Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, Trakų ir Ežero gatvių sankryžoje, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas vyro, gimusio 1958 m., susidūrė su prieš eismą važiavusiu elektriniu paspirtuku, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2011 m.

Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis elektriniu paspirtuko vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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Šiame straipsnyje:
Vievis
avarija LT
paspirtukas
sužalotas nepilnametis

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Komentarai

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Komentarai

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Kiek dar reikia aukų, kad Lietuvos politikai uždrautu el. paspirtukus.
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Kopūstas.
Ot gerai, cha, cha, cha...
0
0
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