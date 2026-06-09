Vievyje vairuotojas kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 20.10 val. Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, Trakų ir Ežero gatvių sankryžoje, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas vyro, gimusio 1958 m., susidūrė su prieš eismą važiavusiu elektriniu paspirtuku, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2011 m.
Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis elektriniu paspirtuko vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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(be temos)
(be temos)