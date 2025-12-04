 Viešojo saugumo tarnyba sulaikė neleistinai prie Vilniaus oro uosto droną skraidinusį asmenį

2025-12-04 21:13
 Viešojo saugumo tarnyba (VST) ketvirtadienį sulaikė neleistinai prie Vilniaus oro uosto droną skraidinusį asmenį.

Kaip feisbuke pranešė pati tarnyba, incidentas užfiksuotas 15.41 val., kai sistemoje pareigūnai pastebėjo bepiločio orlaivio skrydį draudžiamoje zonoje šalia Vilniaus oro uosto infrastruktūros.

VST pareigūnai 1991 metais gimusį drono valdytoją sulaikė 15.54 val., vyras paaiškino manęs, kad galėjo skraidyti dėl nedidelio drono svorio – orlaivis sveria 249 gramus.

Pasak tarnybos, asmuo neturėjo jokių leidimų, leidžiančių vykdyti skrydžius šioje teritorijoje.

Karo policijos pareigūnai perėmė sulaikytą asmenį, pradėta administracinė teisena.

VST teigimu, dėl šio incidento oro uosto veikla nebuvo sutrikdyta.

