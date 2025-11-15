Sulaikytas droną šalia Vilniaus oro uosto pakėlęs asmuo

Pasak tarnybos, bepilotis orlaivis draudžiamoje skrydžių zonoje, Dusinėnų gatvėje, buvo pastebėtas vidurdienį. Jį užfiksavus VST sistemai „Fly Safe“, pareigūnai nedelsiant išvyko į įvykio vietą.
„Reaguojant į pažeidimą į įvykio vietą nedelsiant išvyko Viešojo saugumo tarnybos Specialiųjų užduočių grupės pareigūnai ir nors netrukus dronas dingo iš sistemos matomumo lauko, ekipažas, tiksliai nustatęs adresą, 12.07 val. sulaikė drono operatorių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė taryba.
VST nurodė, kad sulaikytas asmuo vėliau buvo perduotas Karo policijai. Anot tarnybos, pažeidėjas gynėsi nežinojęs, kad šioje vietoje leisti bepiločius orlaivius draudžiama.
Asmens atžvilgiu pradėta administracinė teisena.
Tarnyba taip pat pažymėjo, kad incidentas oro uosto veiklos nenutraukė.
