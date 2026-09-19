 Viešoje vietoje – mirusio žmogaus kūnas: manoma, kad tai – vyras

Viešoje vietoje – mirusio žmogaus kūnas: manoma, kad tai – vyras

2026-09-19 08:56
BNS inf.

Vilniaus policija penktadienį viešoje vietoje rado mirusio žmogaus kūną.

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<span>Viešoje vietoje – mirusio žmogaus kūnas: manoma, kad tai – vyras</span>
Viešoje vietoje – mirusio žmogaus kūnas: manoma, kad tai – vyras / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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Kaip praneša pareigūnai, 1978 metais gimusio žmogaus kūnas rastas 13.51 val. Sausio 13-osios gatvėje, tai galimai vyras.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Tuo metu Širvintų rajone esančiame Santariškių kaime, namuose, rastas 1943 metais gimusio vyro kūnas. Jis aptiktas 15.15 val., dėl šio atvejo taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tą pačią dieną Visagine, Taikos prospekte, prie pastato rastas 1959 metais gimusios moters kūnas. Taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Visaginas
lavonas
Širvintų rajonas
mirusio žmogaus kūnas

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