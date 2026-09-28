Viešoje vietoje ir namuose moterys smurtavo prieš paauglius: prireikė medikų

Policijos duomenimis, 1989 metais gimusi moteris apie 21 val. viešoje sostinės vietoje konflikto metu smurtavo prieš 2011 metais gimusį nepilnametį, taip sukeldama jam fizinį skausmą.
Tą pačią dieną, apie 18.45 val., 1990 metais gimusi moteris namuose Margių gatvėje žodinio konflikto metu sukėlė fizinį skausmą 2009 metais gimusiai nepilnametei, kuriai suteikta medicininė pagalba.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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