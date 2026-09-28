 Viešoje vietoje ir namuose moterys smurtavo prieš paauglius: prireikė medikų

Viešoje vietoje ir namuose moterys smurtavo prieš paauglius: prireikė medikų

2026-09-28 12:16
BNS inf.

Viešoje vietoje Vilniuje ir namuose Panevėžyje moterys sekmadienio vakarą smurtavo prieš du nepilnamečius.

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<span>Viešoje vietoje ir namuose moterys smurtavo prieš paauglius: prireikė medikų</span>
Viešoje vietoje ir namuose moterys smurtavo prieš paauglius: prireikė medikų / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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iki kultūros

Policijos duomenimis, 1989 metais gimusi moteris apie 21 val. viešoje sostinės vietoje konflikto metu smurtavo prieš 2011 metais gimusį nepilnametį, taip sukeldama jam fizinį skausmą.

Tą pačią dieną, apie 18.45 val., 1990 metais gimusi moteris namuose Margių gatvėje žodinio konflikto metu sukėlė fizinį skausmą 2009 metais gimusiai nepilnametei, kuriai suteikta medicininė pagalba.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Panevėžys
smurtas prieš paauglius

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