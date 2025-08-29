Iš vairavusios neblaivios vilnietės konfiskuota 70 tūkst. eurų – dalis „Lamborghini“ vertės

Teismas baudžiamuoju įsakymu pripažino, kad sostinės gyventoja, gimusi 1992 metais, vairavo transporto priemonę apsvaigusi nuo alkoholio. Jai buvo nustatytas daugiau kaip 1,51 promilės girtumas. Teismas moteriai skyrė galutinę 2 500 eurų baudą bei baudžiamojo poveikio priemones: uždraudė vairuoti dvejus metus ir konfiskavo 70 tūkst. eurų – dalį jos vairuoto automobilio „Lamborghini“ vertės.
Bylos duomenimis, vilnietės vairuojamas automobilis „Lamborghini“ buvo sustabdytas šių metų kovo 30-osios pavakarę sostinės Lazdynų rajone. Moters iškvėptame ore policijos pareigūnai nustatė 1,93 promilės etilo alkoholio koncentraciją.
Apie nesaugiai vairuojamą, kitiems eismo dalyviams pavojų keliantį automobilį pareigūnams pranešė pilietiški žmonės.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Spręsdamas dėl nusikalstamos veikos padarymo priemonės – automobilio – konfiskavimo, teismas pritarė prokuroro argumentams ir atsižvelgė į tai, kad automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, kuris nežinojo apie daromą nusikalstamą veiką.
Įvertinus tai, kad moteris anksčiau nebuvo teista, padarė vieną nusikaltimą, dėl kurio prisipažįsta ir gailisi, iš nuteistosios konfiskuota pakankama baudžiamosios atsakomybės realizavimui suma – 70 tūkst. eurų, t. y. dalis sumos, atitinkančios automobilio „Lamborghini“ vertę.
Baudžiamasis įsakymas jau yra įsigaliojęs.
Naujausi komentarai