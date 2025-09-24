Vaiko teisių darbuotoja įkliuvo prie vairo neblaivi

Kaip skelbė policija, rugsėjo 24 d. apie 0.40 val. Gargžduose sustabdytas automobilis „VW Tiguan“. Jį vairavo neblaivi (2,30 prom.) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja, gimusi 1989 m.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
