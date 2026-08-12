Vaikų pornografijos disponavimu kaltinamo kunigo advokatas sako, kad jo ginamasis kaltę neigia

„Teisme dar byla nepradėta nagrinėti, bet ir teisme jis tos kaltės nepripažins ir ginsis“, – portalui sakė V. Dziegoraitis.
„Jau daugiau nei prieš metus jam ikiteisminio tyrimo metu iš teisėsaugos atstovų buvo ne vienas pasiūlymas pripažinti kaltę, susirasti laiduotoją ir baigti procesą atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tyliai ramiai. Bet jis nesutiko, nes jis kaltas nesijaučia, nieko nusikalstamo nepadarė“, – teigė jis.
Pasak advokato, R. Peciunas ikiteisminio tyrimo metu laikėsi pozicijos, kad pas jį rasta medžiaga nėra pornografinio turinio.
Teisme byla turėtų būti pradėta nagrinėti rugsėjį.
Kaip rašė BNS, teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 metų iki 2025 metų, jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
Naujienų portalo „Delfi“ ir „Liteko“ teismų tvarkaraščių sistemos duomenimis, kaltinamieji yra atitinkamai Tadas Švedavičius ir R. Peciunas.
Vilniaus arkivyskupija teigia apie galimai nusikaltusius kunigus sužinojusi iš prokuratūros, šiai pradėjus ikiteisminį tyrimą. Tuomet dvasininkai buvo nušalinti, jų atžvilgiu pradėti ir kanoniniai tyrimai
Naujausi komentarai