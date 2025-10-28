Trys bankroto administratoriai ir bendrovė kaltinami paėmę per 62 tūkst. eurų kyšių

Vilniaus apygardos teismui perduotoje nagrinėti baudžiamojoje byloje kaltinimai kyšininkavimu pareikšti Arūnui Virkučiui, Vytautui Švetkauskui, Vėjūnui Klimui ir privačiai bendrovei „Projektas“.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji, būdami valstybės tarnautojams prilygintais asmenimis, 2022–2023 metais savo naudai tiesiogiai pareikalavo ir susitarė priimti iš su jais susijusių bankrutuojančių įmonių kreditorių didelės vertės kyšius už palankius sprendimus.
STT duomenimis, buvo siekiama, kad bankrutuojančių įmonių atžvilgiu kaltinamieji nesudarytų dirbtinių kliūčių, nevilkintų bankroto proceso ir panašiai.
Pasak teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog bendrai priimtų kyšių suma siekė 62,5 tūkst. eurų.
Taip pat nustatyta, kad V. Klimas vienos bendrovės bankroto procese iš kreditorių pareikalavo 400 tūkst. eurų kyšio, kad sudarytų palankias sąlygas asmenims varžytinių ar kitu palankiu būdu įsigyti Vilniuje esančius kelis pastatus, tačiau reikalaujamo atlygio ar kitokių piniginių sumų jis negavo.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2022-ųjų vasarą dėl kyšininkavimo atvejų visoje Lietuvoje. STT pažymi, kad tai yra paskutinė teismui nagrinėti perduodama byla dėl šio bankroto administratorių korupcijos atvejo.
Bylose jau priimti du baudžiamieji įsakymai, kuriais kaltais pripažinti kreditoriaus atstovas E. D. ir privati bendrovė.
E. D. dėl papirkimo skirta galutinė 60 tūkst. eurų dydžio bauda, o įmonei dėl skolininko nesąžiningumo – 92 tūkst. eurų bauda, šios baudos yra sumokėtos.
Trys asmenys buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jiems paskiriant baudžiamojo poveikio priemones – kelis tūkstančių eurų siekiančias įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
